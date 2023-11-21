Скребут по сусекам. Железнодорожники пытаются найти разнополых работников везде и всюду

Vgudok в предыдущем тексте, посвящённом одному из мероприятий форума «Транспорт России», уже рассказывал о нестандартной идее РЖД найти источники рабочей силы в виде заключённых и мигрантов, которую озвучил заместитель генерального директора компании Дмитрий Шаханов на «Транспортной неделе».
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