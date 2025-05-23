Смеялся весь зал: шутка Путина про три трона вызвала резонанс в Китае

МОСКВА, 23 мая, ФедералПресс. Президент РФ Владимир Путин имеет репутацию мастера переговоров, который заранее просчитывает каждый шаг и любую мелочь, особенно когда речь идет о встречах с иностранными коллегами.
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