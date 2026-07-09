ФСБ задержала русскую за сотрудничество с украинскими спецслужбами

ФСБ задержала русскую, заявившую о желании помогать украинским спецслужбам. Женщина в 2024 году связалась с известным ей человеком с Украины, участвуя в сборе информации в Санкт-Петербурге и планируя переезд для помощи мирным жителям.
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