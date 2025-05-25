Не игрушки: как полиция борется с питбайкерами-нарушителями

С приходом теплого сезона у сотрудников Госавтоинспекции наступает горячая пора: на улицах резко увеличивается количество мототехники, в том числе и той, на которой выезжать на дороги общего пользования запрещено.
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