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62ИНФО | Новости Рязани

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Рязанская Госавтоинспекция 30 мая проверяет правила перевозки детей

Рязанская Госавтоинспекция 30 мая проверяет правила перевозки детей

Особенно важно водителям соблюдать это правило в теплое время года, когда растет число поездок. 30 мая в Рязанской области пройдет очередной рейд, в ходе которого особое внимание инспекторы будут уделять вопросам использования специальных детских удерживающих устройств.

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