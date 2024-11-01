Лавров заявил, что оружие из Турции для ВСУ вызывает недоумение

АндрейБорков

Какое недоумение? Турки хотят и рыбку съесть и кое-куда сесть! Они и о посредничестве в возможных переговорах хотят первенство иметь и в то же время поставляют на УкРуину вооружение. Типично турецкий подход. Не надо этому удивляться и недоумевать. Надо туркам доходчиво сказать, что либо вы за мирное дипломатическое урегулирование конфликта, насколько это вообще возможно, либо вы продолжаете снабжать бандформирования наркомана Зеленского и в вопросах взаимоотношения с Россией смело двигаетесь в сторону горного массива "КХУ-ЯМ" см. картинку.