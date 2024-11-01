RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 398 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Владимиров
    Вряд ли они там от туда  уже сами то  уйдут... Скорей всего почти всех их там вынесут, как обычно всегда говорят:"впе...Полковник СБУ в о...
  • Старый
    Удачи,Игнатова не исклю...
  • АндрейБорков
    Какое недоумение? Турки хотят и рыбку съесть и кое-куда сесть! Они и о посредничестве в возможных переговорах хотят п...Лавров заявил, чт...

Лавров заявил, что оружие из Турции для ВСУ вызывает недоумение

Лавров заявил, что оружие из Турции для ВСУ вызывает недоумение

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что военно-техническое сотрудничество турецкой стороны с киевским режимом вызывает недоумение, учитывая желание Турции быть посредником в урегулировании российско-украинского конфликта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
Какое недоумение? Турки хотят и рыбку съесть и кое-куда сесть! Они и о посредничестве в возможных переговорах хотят первенство иметь и в то же время поставляют на УкРуину вооружение. Типично турецкий подход. Не надо этому удивляться и недоумевать. Надо туркам доходчиво сказать, что либо вы за мирное дипломатическое урегулирование конфликта, насколько это вообще возможно, либо вы продолжаете снабжать бандформирования наркомана Зеленского и в вопросах взаимоотношения с Россией смело двигаетесь в сторону горного массива &quot;КХУ-ЯМ&quot; см. картинку.
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх