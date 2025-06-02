Пушилин рассказал о боях у Дзержинска

Вооруженные силы Украины ВСУ упираются в окрестностях Дзержинска, там идут серьезные бои. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.
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