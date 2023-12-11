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Средняя температура по больнице: финал Гран-при ISU доказал, что фигурное катание в отсутствие россиян не стоит на месте

Средняя температура по больнице: финал Гран-при ISU доказал, что фигурное катание в отсутствие россиян не стоит на месте

Прошедший в Пекине финал Гран-при ISU по фигурному катанию вновь убедил поклонников и экспертов в том, что отсутствие россиян на соревнованиях столь высокого ранга понизили конкуренцию в борьбе за призовые места.

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