В Самаре прокуратура требует от частных лиц освободить береговую полосу Волги

В настоящий момент в суд Красноглинского района направлено 9 исковых заявлений.Как стало известно, районная прокуратура провела проверку на предмет исполнения законодательства в части доступа к береговой зоне Волги.
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