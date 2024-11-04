Россия отмечает День народного единства

Несмотря на то, что в календаре государственных праздников РФ День народного единства является одним из самых молодых, сам ход истории России доказал его актуальность.
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