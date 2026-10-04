Когда США откроют военную базу в Армении, не факт, что русские оттуда уйдут Вашингтон через «Маршрут Трампа» порывается окончательно выдавить Россию из Закавказья Дмитрий Родионов Фото: Эрик Романенко/ТАСС Материал комментируют: Владимир Сапунов Дмитрий Ежов В Армении могут появиться американские частные военные компании (ЧВК), разведывательная и иная инфраструктура в связи с контролем США над «маршрутом Трампа», уверен заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов.
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Никогда такого контроля никакими структурами со стороны США не будет потому, что Иран никого близко не подпустит к «Маршруту Трампа». Это стратегический противник Ирана и Россия этот вопрос, НАВЕРНЯКА, обсуждала в частной беседе.
А может пора перестать нести бред про дружбонародье и ах не лезем в чужие дела ??? И начать серьезно работать с ближним зарубежьем.
как только русские покинут базу-их заменят турки и район в течение месяца опустет- а затем и все республика- и Армения тихо покинет карту мира!
Без восстановления социализма СНГ не спасти.