Когда США откроют военную базу в Армении, не факт, что русские оттуда уйдут Вашингтон через «Маршрут Трампа» порывается окончательно выдавить Россию из Закавказья Дмитрий Родионов Фото: Эрик Романенко/ТАСС Материал комментируют: Владимир Сапунов Дмитрий Ежов В Армении могут появиться американские частные военные компании (ЧВК), разведывательная и иная инфраструктура в связи с контролем США над «маршрутом Трампа», уверен заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов.