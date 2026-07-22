ВС РФ поразили в Одессе объекты портовой инфраструктуры, склад "Новой Почты"

Сегодня ночью Вооружёнными Силами Российской Федерации продолжено нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами, сообщают в Минобороны РФ 22 июля 2026 года, в среду.
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