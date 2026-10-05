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CSIS* (США): Сделка Трампа по Гренландии — скромные выгоды, долгосрочные издержки

CSIS* (США): Сделка Трампа по Гренландии — скромные выгоды, долгосрочные издержки

Сделка Вашингтона по Гренландии лишь незначительно улучшает для США сложившуюся ситуацию, утверждает сотрудник вашингтонского Центра стратегических и международных исследований* (CSIS*, нежелателен в РФ) Отто Свендсен.

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