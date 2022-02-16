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Заказы на кроссовер Fisker PEAR стоимостью от $29 900 уже принимаются производителем

Заказы на кроссовер Fisker PEAR стоимостью от $29 900 уже принимаются производителем

Марка Fisker на актуальном этапе своего развития придерживается концепции выпуска электромобилей силами подрядчиков, и если кроссовер Ocean в ноябре текущего года для неё начнёт выпускать Magna, то старт производства более доступного кроссовера PEAR намечен на 2024 год.

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