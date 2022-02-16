Заказы на кроссовер Fisker PEAR стоимостью от $29 900 уже принимаются производителем

Марка Fisker на актуальном этапе своего развития придерживается концепции выпуска электромобилей силами подрядчиков, и если кроссовер Ocean в ноябре текущего года для неё начнёт выпускать Magna, то старт производства более доступного кроссовера PEAR намечен на 2024 год.