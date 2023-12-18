ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 18.12.2023

Юрий анин

Страну окутал спрут из предателей в правоохранительных структурах, областных и городских думах, муниципалитетах, которые пачками легализуют мигрантов. Оформление одного нелегала стоит в среднем 12 тысяч рублей – вот какова, по логике продажных чиновников, цена паспорта гражданина России.