ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 18.12.2023

Украинская ДРГ проникла на территорию Белгородской области, бой идёт на окраинах Теребрено Украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Белгородской области, бой идет на окраинах села Теребрено Краснояружского района.
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Комментарии
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Юрий анин
Страну окутал спрут из предателей в правоохранительных структурах, областных и городских думах, муниципалитетах, которые пачками легализуют мигрантов. Оформление одного нелегала стоит в среднем 12 тысяч рублей – вот какова, по логике продажных чиновников, цена паспорта гражданина России.
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3 час.
Игорь Сипкин
12 тысяч за паспорт- берут дороже чем нам за родину платили ваучерами по 10 тысяч
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3 час.
Регина Толстоброва
Тяжелая новость. Очень жаль погибших ребят. Светлая им память.
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1 час.
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