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В Иране футболиста приговорили к смертной казни в связи с протестами. FIFPro осудила это: «Мы потрясены и призываем к немедленной отмене наказания»

В Иране футболиста приговорили к смертной казни в связи с протестами. FIFPro осудила это: «Мы потрясены и призываем к немедленной отмене наказания»

FIFPro прокомментировала информацию о смертном приговоре иранскому футболисту. 26-летний экс-защитник иранского «Трактора» Амир Реза Наср Азадани был арестован в конце ноября, а позже его имя появилось в списке осужденных на смертную казнь, сообщает IranWire.

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