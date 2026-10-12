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Жесткое ДТП с участием грузовика произошло на трассе рядом с Новоалтайском. Видео

В Алтайском крае днем 12 октября на Чуйском тракте в районе новоалтайского микрорайона Токарево произошло серьезное ДТП.

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