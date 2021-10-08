Карпин негативно отозвался об игре со Словаками, но назвал лучшего игрока

Лучшим игроком матча Россия — Словакия был российский вратарь Матвей Сафонов, это говорит о том, что российская сборная в целом сыграла плохо, заявил тренер сборной России по футболу Валерий Карпин 8 октября на послематчевой пресс-конференции.