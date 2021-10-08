smi.media

136 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Нурк
    Эта платформа - пустое сотрясение воздуха. Ничего значимого не получилось.Глава МИД Украины...
  • Виталий Нурк
    Статья пустая. Только первое предложение. А развернуть, дать объяснения? Слабо?Украинский диплом...
  • галина
    А еще лучше, чтобы они оставались дома в Узбекистане.Таджикских мигран...

Карпин негативно отозвался об игре со Словаками, но назвал лучшего игрока

Лучшим игроком матча Россия — Словакия был российский вратарь Матвей Сафонов, это говорит о том, что российская сборная в целом сыграла плохо, заявил тренер сборной России по футболу Валерий Карпин 8 октября на послематчевой пресс-конференции.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх