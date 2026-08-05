Le Parisien: УЕФА не обсуждал объявление вотума недоверия Инфантино, но внеочередной конгресс ФИФА технически возможен

УЕФА не обсуждал объявление вотума недоверия главе ФИФА. При этом регламент Международной футбольной федерации футбола предусматривает возможность проведения внеочередного конгресса, если об этом попросят 20% ассоциаций-членов - УЕФА занимает 26% мест в Совете, цитирует сообщение Le Parisien портал Sports.
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