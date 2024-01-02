«Реал» — первый, «МЮ» быстро дорожает! «Форбс» опубликовал рейтинг футбольных клубов

В первой десятке списка самых дорогих футбольных клубов мира сразу шесть представителей АПЛ. При составлении списка учитывались общая стоимость игроков, прибыль от участия в турнирах, телетрансляций, продаж клубной атрибутики и так далее.
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