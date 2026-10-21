The global effort to slow warming to 1.5-degrees Celsius above pre-industrial levels has failed, a report from the UN Environment Program said.
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