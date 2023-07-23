Белорусский игрок "Вашингтона" Протас рассказал, что Овечкин советовал быть наглее

Белорусский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Алексей Протас в эфире YouTube-канала "Хоккейная варка" рассказал, как на него повлиял разговор с капитаном "столичных", российским хоккеистом Александром Овечкиным.