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Белорусский игрок "Вашингтона" Протас рассказал, что Овечкин советовал быть наглее

Белорусский игрок "Вашингтона" Протас рассказал, что Овечкин советовал быть наглее

Белорусский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Алексей Протас в эфире YouTube-канала "Хоккейная варка" рассказал, как на него повлиял разговор с капитаном "столичных", российским хоккеистом Александром Овечкиным.

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