Чему нас научил Рафаэль Надаль

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В старом сериале Sports Night про продакшн спортивной телепрограммы был эпизод, где на престижном турнире в Индиан-Уэллс условный Пит Сампрас не мог закончить матч с проходным соперником, потому что тот «просто отказывался умирать».

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