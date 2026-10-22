Для перевода двух автобусных маршрутов на троллейбусное сообщение Курску нужно закупить 36 единиц транспорта, однако регион просит увеличить федеральное финансирование, так как самостоятельно не справится с финансовой нагрузкой.
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