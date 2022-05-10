Эл Хорфорд: «Меня завели слова Янниса, которые он произнес после данка»

Эл Хорфорд: «Меня завели слова Янниса, которые он произнес после данка»

Бигмен «Селтикс» Эл Хорфорд рассказал о своей мотивации в четвертом матче серии с «Бакс» (116:108, 2-2), в котором он набрал рекордные для себя 30 очков в плей-офф.

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