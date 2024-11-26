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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Humanoid Origin, студия режиссера Mass Effect, закрывается Бывший режиссер серии Mass Effect К...

Humanoid Origin, студия режиссера Mass Effect, закрывается Бывший режиссер серии Mass Effect К...

Humanoid Origin, студия режиссера Mass Effect, закрываетсяБывший режиссер серии Mass Effect Кейси Хадсон анонсировал в 2021 году открытие собственной независимой студии Humanoid, которая позже была переименована в Humanoid Origin.

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