Humanoid Origin, студия режиссера Mass Effect, закрывается Бывший режиссер серии Mass Effect К...

Humanoid Origin, студия режиссера Mass Effect, закрываетсяБывший режиссер серии Mass Effect Кейси Хадсон анонсировал в 2021 году открытие собственной независимой студии Humanoid, которая позже была переименована в Humanoid Origin.
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