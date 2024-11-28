Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Говорим — Ельцин Центр, подразумеваем — коррупция!»

«Говорим — Ельцин Центр, подразумеваем — коррупция!»

Штаб РКРП | Центральный канал Фото с сайта RKRP.SU В рамках внутривидовой борьбы между казенными либералами и казенными «патриотами», периодически всплывают интересные подробности о махинациях в Ельцин-Центре.

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Комментарии
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ГГ
Гимадеев Гришка
Орешником...
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8 час.
Галина Малыхина
Тут всё неоднозначно...., но то что этот центр необходимо перепрофилировать в нужном направлении, а не в угоду либерсам и ежу давно понятно.
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6 час.
Андрей Тихонов
Путин сам его содержит , плюс маразматичку наину и семейку юмашевых
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1 час.

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