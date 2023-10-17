Если бы герои известных фильмов и мультфильмов решили отдохнуть на даче в России

Как бы выглядели герои кино и мемов, если бы попали на российскую дачу осенью? Этим вопросом задался любитель нейросетей и показал, как популярные герои отдыхают в уютных свитерах, а Киану Ривз готовит шашлык.
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