Аким Ерболат Досаев поздравил горожан с праздником Пасхи, сообщает пресс-служба акимата города. Ерболат Досаев поздравил алматинцев со Светлым Христовым Воскресением, пожелал мирного неба, счастья, крепкого здоровья и семейного благополучия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии