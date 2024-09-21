Глава Федерации шахмат Киргизии: возвращение России по жизни правильно

Президент Федерации шахмат Киргизии Бабур Тольбаев заявил, что давление на Международную шахматную федерацию (FIDE), которая рассмотрит вопрос восстановления россиян и белорусов в правах, является неприемлемым.
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