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Глава Федерации шахмат Киргизии: возвращение России по жизни правильно

Глава Федерации шахмат Киргизии: возвращение России по жизни правильно

Президент Федерации шахмат Киргизии Бабур Тольбаев заявил, что давление на Международную шахматную федерацию (FIDE), которая рассмотрит вопрос восстановления россиян и белорусов в правах, является неприемлемым.

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