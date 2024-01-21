Расчет ЗРК «Стрела-10» Западной группировки войск поразили тяжёлый разведывательный беспилотник ВСУ в зоне проведения СВО

На Купянском направлении расчеты ЗРК «Стрела-10» Западной группировки войск круглосуточно обеспечивают надежное прикрытие от воздушного нападения противника – самолетов, вертолетов, беспилотников и баллистических ракет.
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