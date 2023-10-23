«Динамо-Брянск» и «Ротор» разошлись миром в матче Второй лиги

Футболисты «Динамо-Брянска» дома сыграли вничью с волгоградским «Ротором» со счетом 1:1 в матче 15-го тура российской футбольной Второй лиги Дивизиона «А» «Золотой группы» 22 октября на стадионе «Динамо» в Брянске.