«Динамо-Брянск» и «Ротор» разошлись миром в матче Второй лиги

Футболисты «Динамо-Брянска» дома сыграли вничью с волгоградским «Ротором» со счетом 1:1 в матче 15-го тура российской футбольной Второй лиги Дивизиона «А» «Золотой группы» 22 октября на стадионе «Динамо» в Брянске.
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