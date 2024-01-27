Хьюз из «Борнмута» – кандидат на пост спортивного директора «Ливерпуля»

Вчера стало известно, что Йорг Шмадтке уйдет из клуба после закрытия январского трансферного окна. По информации Джанлуки Ди Марцио, одним из кандидатов на замену Шмадтке является Ричард Хьюз – его могут назначить перед началом следующего сезона.