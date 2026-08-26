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Земля

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Переезд на юг после 60: что на самом деле важнее «северного» прошлого

Переезд на юг после 60: что на самом деле важнее «северного» прошлого

Существует устойчивое убеждение, которое передаётся из уст в уста уже не одно десятилетие: если человек провёл большую часть жизни в холодных регионах — где-нибудь за полярным кругом, в Сибири или на Урале, — то перебираться в Краснодар после выхода на пенсию якобы опасно.

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