Переезд на юг после 60: что на самом деле важнее «северного» прошлого

Существует устойчивое убеждение, которое передаётся из уст в уста уже не одно десятилетие: если человек провёл большую часть жизни в холодных регионах — где-нибудь за полярным кругом, в Сибири или на Урале, — то перебираться в Краснодар после выхода на пенсию якобы опасно.