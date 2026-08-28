Госдеп предупредил американцев на Украине о рисках общественных беспорядков

Находящимся на Украине американским гражданам необходимо проявлять повышенную осторожность из-за возможных общественных беспорядков в стране.
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