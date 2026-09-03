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Финляндия хочет продлить закрытие границы с Россией до 2028 года

Финляндия хочет продлить закрытие границы с Россией до 2028 года

Петр Ковалев/ТАСС Правительство Финляндии предложило продлить действие закона о временном закрытии границы с Россией до 31 декабря 2028 года.

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