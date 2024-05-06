Nvidia сталкивает поставщиков памяти HBM, чтобы добиться от них снижения цен Южн...

Nvidia сталкивает поставщиков памяти HBM, чтобы добиться от них снижения ценЮжнокорейская SK hynix пока остаётся главным поставщиком микросхем памяти типа HBM для нужд Nvidia, но ей пытаются составить конкуренцию и Samsung Electronics, и Micron Technology.
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