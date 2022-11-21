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США не выигрывают у европейских сборных на ЧМ 10 матчей подряд. Не пропускали в последний раз в 1950-м

Сборная США 10 матчей подряд не выигрывает у европейских команд на чемпионатах мира. В матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 сборная США сыграла вничью с Уэльсом (1:1).

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