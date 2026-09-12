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SPORT24.ru

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Кордоба: «Капитанская повязка не делает меня особенным, она помогает еще больше мотивировать себя»

Кордоба: «Капитанская повязка не делает меня особенным, она помогает еще больше мотивировать себя»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал о своем возвращении на поле после травмы, адаптации к новым партнерам по линии атаки и отношении к капитанской повязке.

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