Трамп раскритиковал Байдена за смягчение наказания ожидающим смертной казни

Global Look Press/Henri Szwarc/Keystone Press Agency Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал действующего главу Белого дома Джо Байдена за решение о смягчении наказания 37 преступникам, приговоренным к смертной казни.
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