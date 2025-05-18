Этот день в авиации. 18 мая

Авиаторы и их д...
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Авиаторы и их друзья

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1908 – Родился Николай Алексеевич Пилюгин — крупный советский учёный, конструктор, специалист в области систем автономного управления ракетными и ракетно-космическими комплексами.

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Комментарии
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Алексей Леонтьев
За выполнение схемы захода почти не драли тогда, и лично я, подходил к схеме захода очень творчески и без права на ошибку. Конечно, ошибочки могли быть, но эти ошибочки не влияли или могли влиять на безопасность полёта очень редко. Старался не летать ни одного лишнего километра и на таком снижении мы, как правило, экономили ещё килограммов 300. Такие заходы, при условии их выполнения, назывались красивыми. Почти все экипажи в Архангельске любили такие красивые заходы. Если Красная Армия не летала, то заходы получались красивыми. А если летала, то заходов по возможно кратчайшему расстоянию нам не давали. Эти парни из Красной Армии заходили на посадку на скорости 400 километров в час, и пока они не садились, нас к полосе и близко не подпускали! Тогда, конечно, экономии не получалось и я ворчал на Красную Армию. По большому счёту, вставать и шапки снимать надо, когда ВОЕННЫЙ ЛЁТЧИК идёт. это из 10600...https://proza.ru/2011/05/27/6 тогда и были ещё Ту-128 примерно в 1986 МИГ-31.
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