Amnesty International: Iran committed crimes against humanity during 2022 uprising

In a new report, Amnesty International said Iranian authorities committed crimes against humanity during the 2022 Woman Life Freedom uprising.
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