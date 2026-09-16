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Amnesty International: Iran committed crimes against humanity during 2022 uprising

In a new report, Amnesty International said Iranian authorities committed crimes against humanity during the 2022 Woman Life Freedom uprising.

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