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Царьград

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Шарль Леклер из "Феррари" одержал победу на Гран-при США в Остине

Шарль Леклер из "Феррари" одержал победу на Гран-при США в Остине

Шарль Леклер из "Феррари" уверенно победил на 19-м этапе "Формулы-1" в Остине, начав гонку с четвертой позиции.

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