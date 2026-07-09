Андрей Турчак внедрил в Республике Алтай систему контроля топлива

С 9 июля в Республике Алтай вводится система контроля отпуска топлива и новые лимиты на заправку. Глава региона Андрей Турчак сообщил, что отпускается бензин и дизель только по предъявлению регистрационного свидетельства автомобиля.
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