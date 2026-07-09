Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 531 подписчик

Андрей Турчак внедрил в Республике Алтай систему контроля топлива

Андрей Турчак внедрил в Республике Алтай систему контроля топлива

С 9 июля в Республике Алтай вводится система контроля отпуска топлива и новые лимиты на заправку. Глава региона Андрей Турчак сообщил, что отпускается бензин и дизель только по предъявлению регистрационного свидетельства автомобиля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии