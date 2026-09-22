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Аргументы и Факты

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Минобороны раскрыло подробности ночного удара по объектам на Украине

Минобороны раскрыло подробности ночного удара по объектам на Украине

Минобороны РФ сообщило о нанесении ВС РФ массированного удара высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами по предприятиям металлургической и химической промышленности, топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса, объектам портовой инфраструктуры Украины в Киеве, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Одесской областях, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ.

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