1,7 млрд рублей составила сумма наложенных на алтайских водителей штрафов в 2024 году

Почти 1,9 тысячи штрафов инспекторы ГАИ вынесли за езду с непристегнутым ремнем Сотрудники ГАИ Алтайского края вынесли за 11 месяцев 2024 года 2,5 млн постановлений о наложении штрафов на водителей региона.