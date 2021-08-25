Мировое обозрение

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«СССР пытался все 10 лет и не смог»: сын Ахмад Шах Масуда предупредил талибов о неминуемом поражении в битве за Панджшер

«СССР пытался все 10 лет и не смог»: сын Ахмад Шах Масуда предупредил талибов о неминуемом поражении в битве за Панджшер

«Панджшерский львенок» Ахмад Масуд — сын оказывавшего сопротивление «Талибану» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) командира «Северного альянса» Ахмад Шаха Масуда, заявил, что покорить афганскую провинцию Панджшер талибам не удастся.

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