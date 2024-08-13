Мишустин предложил новый план освоения зарубежных рынков

Власти России будут осваивать новые рынки сбыта за рубежом по новому плану. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» сообщил о создании каркаса для кооперационных связей с заграничными партнерами.