Мишустин предложил новый план освоения зарубежных рынков

Власти России будут осваивать новые рынки сбыта за рубежом по новому плану. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» сообщил о создании каркаса для кооперационных связей с заграничными партнерами.
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