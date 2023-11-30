Полезное похудение: в России заметно сократился дефицит бюджета

Оценку дефицита бюджета РФ за 10 месяцев 2023 года уменьшили на 185 млрд рублей. По уточненным данным Федерального казначейства, российский бюджет в январе–октябре текущего года был исполнен с дефицитом в 1,05 трлн рублей.