Собянин: На месте падения обломков БПЛА серьёзных повреждений и пострадавших нет

Мэр Москвы сообщил о последствиях падения беспилотника на проспекте ВернадскогоПо данным московской мэрии, пострадавших и серьёзных разрушений в результате взрыва дрона возле жилого дома на юго-западе русской столицы нет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии